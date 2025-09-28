Форма поиска по сайту

28 сентября, 08:13

Происшествия
WECT: три человека погибли в результате стрельбы в Северной Каролине

Фото: 123RF/barun10top

Три человека погибли и восемь пострадали в результате массовой стрельбы в американском штате Северная Каролина. Об этом сообщает связанный с NBC телеканал WECT.

Инцидент произошел в городе Саутпорт. По данным местных властей, неизвестный открыл огонь в гавани в субботу вечером, 27 сентября.

"Состояние восьми пострадавших неизвестно", – говорится в сообщении.

Ранее трое сотрудников полиции погибли во время перестрелки в американском штате Пенсильвания. Еще двое были тяжело ранены. Как сообщали СМИ, мужчина открыл по полицейским огонь, когда те пришли по адресу с судебным ордером. После произошедшего стрелок покончил с собой.

До этого несколько выстрелов были слышны в военно-морской академии США в Аннаполисе штата Мэриленд. По информации СМИ, стрельбу мог организовать один из кадетов.

Более чем 20 преступников ограбили ювелирный магазин в США

