Трое полицейских погибли в результате перестрелки в Пенсильвании в США

Фото: ТАСС/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Трое сотрудников полиции погибли во время перестрелки в американском штате Пенсильвания. Еще двое правоохранителей получили тяжелые ранения, сообщает NBC News со ссылкой на комиссара полиции Кристофера Пэриса.

Инцидент произошел в округе Йорк. По данным источников СМИ, по сотрудникам полиции открыли огонь, когда они пришли по адресу с судебным ордером.

Пострадавшие полицейские находятся в критическом, но стабильном состоянии. Их госпитализировали. По словам Пэриса, стрелявший мертв. Предположительно, он покончил с собой.

Ранее несколько выстрелов были слышны в военно-морской академии США в Аннаполисе штата Мэриленд. По информации СМИ, стрельбу мог организовать один из кадетов, который вернулся в кампус с оружием после исключения из учебного заведения. Выстрелы были слышны внутри общежития академии.

Еще один инцидент со стрельбой произошел до этого в старшей школе американского штата Колорадо. В результате произошедшего пострадали два ученика, их госпитализировали в ближайшую больницу.