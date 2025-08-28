ФБР признало стрельбу в американской школе актом терроризма

Фото: AP Photo/Bruce Kluckhohn

ФБР расценивает стрельбу, произошедшую в католической школе в американском Миннеаполисе, как акт терроризма и преступление на почве ненависти. Об этом сообщил глава ведомства Кэш Патель в соцсети X.

Он добавил, что сотрудники ФБР уже приступили к расследованию инцидента. Общественности будет своевременно предоставляться обновленная информация о ходе расследования, подчеркнул Патель.

О стрельбе в американской католической школестало известно 27 августа. В результате погибли двое детей в возрасте 8 и 10 лет. Ранения получили 17 человек, в том числе 14 подростков.

По данным полиции, стрелком был 20-летний мужчина. Он открыл огонь из винтовки, дробовика и пистолета снаружи здания через окна. В тот момент дети находились на утренней мессе. После случившегося злоумышленник покончил с собой.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Белый дом следит за ситуацией. В свою очередь, городские власти уведомили, что угрозы для населения больше нет.