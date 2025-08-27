3 человека погибли и 20 пострадали при стрельбе в школе в США

Фото: AP Photo/Mark Vancleave

3 человека погибли и около 20 пострадали при стрельбе в католической школе в американском Миннеаполисе, передает Reuters со ссылкой на Минюст.

По данным ведомства, среди погибших числится сам напавший на учебное заведение. СМИ предполагают, что он покончил с собой.

Как заявил губернатор штата Миннесота Тим Уолц в соцсети Х, на месте ЧП в настоящее время работают правоохранители. Президент США Дональд Трамп также сообщил, что сотрудники ФБР прибыли на место стрельбы в католической школе, а Белый дом продолжает мониторить ситуацию.

В свою очередь, городские власти уведомили, что угрозы для населения нет.

Ранее 6 человек пострадали в результате стрельбы в американском Балтиморе. Среди пострадавших числилась 5-летняя девочка, которая получила ранение руки.