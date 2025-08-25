CNN: неизвестный мужчина открыл огонь в Университете Южной Каролины

Фото: 123RF/vankok

Неизвестный открыл огонь в Университете Южной Каролины в американском городе Колумбия. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на администрацию вуза.

Отмечается, что подозреваемый – мужчина европеоидной внешности. В последний раз он был замечен в районе библиотеки университета. Студентов и сотрудников вуза призвали эвакуироваться или забаррикадироваться в безопасном месте.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оцепили территорию библиотеки. Ведутся проверка помещений и поиски стрелка.

Информация о пострадавших или погибших не приводится.

Ранее, 22 августа, стрельба произошла в одном из университетов Филадельфии. По информации администрации вуза, огонь был открыт во время одного из мероприятий на юридическом факультете.