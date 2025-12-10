Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта вновь перекрывали на Пушкинской площади и Тверской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В связи с ограничениями ведомство призывало водителей быть внимательными перед планированием маршрута. К настоящему моменту все меры сняты.

Ограничения уже вводили на этих улицах утром 10 декабря. Также проехать было нельзя в Китайгородском проезде. Движение по Тверской улице было перекрыто в сторону центра, а объехать ограничения на Пушкинской площади предлагалось по Садовому кольцу. Позже ограничения сняли.

Ранее москвичей и гостей города предупредили об изменениях в схеме движения транспорта на юго-востоке столицы. С 14 декабря поменяются условия проезда на пересечении улиц Федора Полетаева и Окской.

Водителям будет разрешен не только правый, но и левый поворот с улицы Федора Полетаева на улицу Жигулевскую.

