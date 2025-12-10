Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ограничения на движение транспорта сняли в центре Москвы, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Водители вновь могут беспрепятственно проехать в Китайгородском проезде, по Пушкинской площади и Тверской улице.

Движение на этих улицах перекрыли 9 декабря. По Тверской улице нельзя было проехать в сторону центра, а объехать ограничения на Пушкинской площади предлагалось по Садовому кольцу.

До этого на Варшавском шоссе в районе остановки "Стадион Труд" задерживались трамваи № 3, 16, 47 и 49, в связи с чем их маршруты были временно изменены. Позже движение транспорта восстановили.