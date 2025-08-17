Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 августа, 17:20

Происшествия

Три человека погибли в результате стрельбы в ресторане в США

Фото: youtube.com/LLN NYC (http://youtube.com/Russian)

Три человека погибли в результате стрельбы в ресторане в американском штате Нью-Йорк, передает New York Post со ссылкой на местный департамент полиции.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в Бруклине. Вооруженные преступники начали стрельбу за некоторое время до закрытия ресторана, из-за чего пострадали восемь человек. Их госпитализировали в местные медицинские учреждения.

При этом очевидцы рассказали, что напавших было пятеро или шестеро. К расследованию приступила полиция Нью-Йорка, однако личности преступников установить пока не удалось.

Ранее три человека погибли вследствие стрельбы на парковке магазина Target в городе Остин американского штата Техас. Подозреваемый стрелок был задержан, его обезвредили с помощью электрошокера. После стрельбы он угнал автомобиль одного из погибших и уехал с места преступления.

Новости регионов: мужчина oткpыл cтpeльбy и paнил человека в Бурятии

Читайте также


происшествияза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика