Три человека погибли в результате стрельбы в ресторане в США

Фото: youtube.com/LLN NYC (http://youtube.com/Russian)

Три человека погибли в результате стрельбы в ресторане в американском штате Нью-Йорк, передает New York Post со ссылкой на местный департамент полиции.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в Бруклине. Вооруженные преступники начали стрельбу за некоторое время до закрытия ресторана, из-за чего пострадали восемь человек. Их госпитализировали в местные медицинские учреждения.

При этом очевидцы рассказали, что напавших было пятеро или шестеро. К расследованию приступила полиция Нью-Йорка, однако личности преступников установить пока не удалось.

Ранее три человека погибли вследствие стрельбы на парковке магазина Target в городе Остин американского штата Техас. Подозреваемый стрелок был задержан, его обезвредили с помощью электрошокера. После стрельбы он угнал автомобиль одного из погибших и уехал с места преступления.