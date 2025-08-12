Форма поиска по сайту

12 августа, 03:50

Происшествия

Три человека погибли при стрельбе на парковке магазина в США

Фото: 123RF/sir270

Три человека погибли в результате стрельбы на парковке магазина Target в городе Остин американского штата Техас. Об этом сообщает ABC News, ссылаясь на данные местной полиции.

Подозреваемый стрелок – 32-летний мужчина – уже был задержан, его обезвредили с помощью электрошокера. После стрельбы он угнал автомобиль одного из погибших и уехал с места преступления. Позже он попал в ДТП, а затем угнал еще одну машину из автосалона.

Ранее шесть человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Балтимор в штате Мэриленд. Среди пострадавших была пятилетняя девочка, которая получила ранение в руку.

Еще один инцидент со стрельбой произошел в университете Эмори в американском штате Джорджия. Прибывшие на место сотрудники полиции ликвидировали подозреваемого стрелка. В ходе перестрелки был ранен один полицейский, его госпитализировали. Позже он скончался в больнице.

Новости мира: мужчина открыл стрельбу в центре Нью-Йорка

