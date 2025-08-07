Мужчина открыл стрельбу в McDonald's на Украине

Фото: 123RF/roshchyn

Мужчина устроил стрельбу в одном из заведений общественного питания в Черкассах на Украине. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на местную полицию, которая предоставила данные украинским СМИ.

Согласно информации, инцидент произошел в McDonald's. После случившегося мужчина забаррикадировался в туалете.

Правоохранители организовали операцию по задержанию злоумышленника. О пострадавших пока не сообщалось.

Ранее мужчина напал с ножом на людей в китайском городе Лэйян провинции Хунань. В результате инцидента двое людей погибли, еще трое получили ранения. Сначала злоумышленник напал на прохожих возле одной из местных начальных школ. Затем он ворвался в заведение для игры в маджонг и напал на его посетителей.

В июле мужчина напал с ножом на полицейских и зрителей на финише четвертого этапа велосипедной многодневной гонки "Тур де Франс" в Руане. За два часа до финиша неизвестный начал угрожать ножом зрителям, которые пришли к месту окончания гонки раньше. Когда в дело вмешались полицейские, злоумышленник напал на одного из сотрудников и нанес ему удар в грудь.