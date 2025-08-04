The Paper: мужчина напал с ножом на прохожих у школы в Китае

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Мужчина напал с ножом на людей в китайском городе Лэйян провинции Хунань. В результате инцидента двое людей погибли, еще трое получили ранения, сообщает издание The Paper.

Сначала злоумышленник напал на прохожих возле одной из местных начальных школ. Затем он ворвался в заведение для игры в маджонг и напал на его посетителей. В скором времени полицейские смогли задержать нападавшего.

Всех пострадавших доставили в больницу. Правоохранительные органы проводят расследование случившегося.

Ранее около 11 человек были госпитализированы в результате нападения неизвестного мужчины с ножом в супермаркете Walmart в городе Траверс-Сити США. Подозреваемый был задержан вскоре после нападения. Информация о мотивах мужчины и состоянии здоровья пострадавших не приводится.

В июле мужчина напал с ножом на полицейских и зрителей на финише четвертого этапа велосипедной многодневной гонки "Тур де Франс" в Руане. За два часа до финиша неизвестный начал угрожать ножом зрителям, которые пришли к месту окончания гонки раньше. Когда в дело вмешались полицейские, злоумышленник напал на одного из сотрудников и нанес ему удар в грудь.