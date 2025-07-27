AP: около 11 человек пострадали при нападении неизвестного с ножом в супермаркете в США

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Около 11 человек госпитализированы в результате нападения неизвестного мужчины с ножом в супермаркете Walmart в городе Траверс-Сити США. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По информации полиции штата, подозреваемый был задержан вскоре после нападения. При этом информация о мотивах мужчины и состоянии здоровья пострадавших не приводится.

Ранее два человека погибли в результате стрельбы в городе Лексингтоне американского штата Кентукки. Напавший стрелок был ликвидирован полицией.

Также неизвестный за рулем автомобиля въехал в толпу в американском Лос-Анджелесе. В результате происшествия свыше 20 человек получили ранения различной степени тяжести.