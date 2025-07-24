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24 июля, 10:33

Происшествия

В Турции россиянин подрался с соотечественниками и умер

Фото: depositphotos/fransz

Россиянин скончался в турецкой больнице в Аланье после полученного в драке с двумя соотечественниками ножевого ранения, сообщает DHA.

В сообщении уточняется, что драка завязалась между пострадавшим Андреем Макаровым 35 лет и двумя его соотечественниками 21 и 27-летнего возраста в ночь на среду, 23 июля, в районе Махмутлар. Молодые люди ударили пострадавшего ножом в спину. Свидетели вызвали экстренные службы. Мужчину госпитализировали, однако спасти его не удалось.

Полиция проанализировала записи с камер видеонаблюдения и задержала подозреваемых по месту проживания. Причины инцидента выясняются.

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о покушении на убийство против работника местного завода. Уточняется, что мужчина выстрелил из лука в двух сотрудников пропускного пункта, после чего покинул место преступления. Пострадавших госпитализировали с колотыми ранами. Подозреваемого удалось задержать. Инцидент произошел 23 июля.

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