В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в коллегу из лука

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Работник завода в Санкт-Петербурге выстрелил в коллегу из лука, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

По данным ведомства, 23 июля в полицию Выборгского района поступило сообщение о травмировании женщины на проходной предприятия на улице Курчатова. Прибывшие правоохранители установили, что между сотрудниками завода произошел конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил в работницу из лука.

Пострадавшая госпитализирована, а 39-летний стрелок доставлен в отдел полиции для разбирательства. Полицейские устанавливают причины конфликта, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве мужчина попытался застрелить из боевого пистолета своего знакомого. Инцидент произошел на Ленинском проспекте. Во время ссоры злоумышленник не менее трех раз выстрелил в своего оппонента.

Подозреваемого задержали, а пострадавшего доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия.