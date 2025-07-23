Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля, 16:26

Происшествия

В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в коллегу из лука

Фото: depositphotos/blinow61

Работник завода в Санкт-Петербурге выстрелил в коллегу из лука, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

По данным ведомства, 23 июля в полицию Выборгского района поступило сообщение о травмировании женщины на проходной предприятия на улице Курчатова. Прибывшие правоохранители установили, что между сотрудниками завода произошел конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил в работницу из лука.

Пострадавшая госпитализирована, а 39-летний стрелок доставлен в отдел полиции для разбирательства. Полицейские устанавливают причины конфликта, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве мужчина попытался застрелить из боевого пистолета своего знакомого. Инцидент произошел на Ленинском проспекте. Во время ссоры злоумышленник не менее трех раз выстрелил в своего оппонента.

Подозреваемого задержали, а пострадавшего доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия.

Новости регионов: на Камчатке угонщик устроил перестрелку с полицией

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика