Два человека погибли в результате стрельбы в американском Лексингтоне

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Два человека погибли в результате стрельбы в городе Лексингтоне американского штата Кентукки, сообщил глава штата Энди Бешир в соцсети X.

Еще несколько человек получили ранения, им оказывается необходимая медицинская помощь. При этом число раненых губернатор не уточнил.

Также Бешир подтвердил, что напавший стрелок был ликвидирован полицией.

Стрельба в Лексингтоне произошла утром 13 июля. Неизвестный выстрелил в полицейского в районе аэропорта Блю Грасс, после чего отправился в баптистскую церковь, где открыл огонь по прихожанам.

На данный момент полиция штата устанавливает причины произошедшего.

Ранее 9 человек погибли в результате стрельбы в школе Австрии. Еще 28 человек получили ранения. По информации полиции, стрельбу устроил один из учеников школы.