Неизвестный открыл стрельбу в американском Лексингтоне

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Стрельба произошла в городе Лексингтоне американского штата Кентукки, несколько человек пострадали, сообщила полиция штата в соцсети Х.

По информации правоохранителей, инцидент произошел утром 13 июля. Неизвестный выстрелил в полицейского и скрылся. Позже подозреваемый открыл огонь по прихожанам баптисткой церкви на Ричмонд-Роуд. Нападавшего обезвредили.

"В настоящее время мы можем подтвердить, что патрульному оказывается медицинская помощь. В церкви находятся несколько пострадавших <...> Подозреваемый скончался", – указано в публикации.

Однако полиция Кентукки не уточнила причину стрельбы и точное количество раненых. В свою очередь, губернатор штата Энди Бешир подтвердил факт произошедшего.

"Патрульный и другие находятся на лечении в ближайшей больнице <...> Подробности уточняются, и мы будем делиться ими по мере поступления", – добавил он.

Ранее один человек погиб в результате стрельбы в канадском Торонто. Как заявили в местной полиции, еще пять человек получили огнестрельные ранения, их доставили в больницу. Всего очевидцы слышали около 20 выстрелов, писали журналисты.