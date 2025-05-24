NDR: число пострадавших при нападении с ножом в Гамбурге увеличилось до 18

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Количество пострадавших в результате нападения с ножом на центральном вокзале немецкого Гамбурга увеличилось до 18 человек. Об этом сообщает телеканал NDR.

По информации журналистов, четверо получили опасные для жизни ранения, шесть человек – серьезные ранения, остальные получили легкие травмы.

Нападение с ножом произошло на главном вокзале немецкого Гамбурга 23 мая. Федеральная полиция Германии задержала подозреваемую 39-летнюю женщину. Местные правоохранители также заявили о проведении крупной операции у главного вокзала Гамбурга.

Позже выяснилось, что задержанная действовала в одиночку. Расследование обстоятельств дела идет полным ходом.