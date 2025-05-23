NDR: 12 человек пострадали при нападении с ножом на вокзале Гамбурга

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Нападение с ножом произошло на главном вокзале немецкого Гамбурга. В результате пострадали 12 человек, сообщает телеканал NDR.

При этом, по данным газеты Bild, число пострадавших составляет как минимум 8. Издание указало, что состояние некоторых из них оценивается как тяжелое. Федеральная полиция Германии, отметили журналисты, задержала женщину.

Кроме того, правоохранители заявили о проведении крупной операции у главного вокзала Гамбурга.

Ранее СМИ сообщили, что пять человек пострадали в результате нападения неизвестного на бар в Билефельде Германии. Троим диагностировали тяжелые травмы.

Следователи отметили, что злоумышленник действовал без разбора и использовал не только нож, но и трость. После нападения он скрылся, оставив на месте рюкзак, в котором было обнаружено оружие.

До этого в результате аварии с автобусом в ФРГ пострадал 21 человек. По данным полиции, транспорт въехал в стоящие на дороге машины, после чего те врезались друг в друга. Находившийся в одном из авто человек получил тяжелые травмы.

