Свыше 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Германии

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Свыше 20 человек пострадали в аварии с автобусом в Германии. Об этом сообщает телеканал WDR, ссылаясь на полицию Кельна.

В заявлении правоохранителей указано, что ДТП произошло 11 мая, в воскресенье, на трассе A59. Автобус въехал в стоящие на дороге машины, после чего автомобили врезались друг в друга. Точная причина аварии пока неизвестна.

В результате аварии пострадал 21 человек, 14 из которых были пассажирами автобуса. Кроме того, находившийся в одной из машин человек получил тяжелые травмы. На месте происшествия работают полиция и спасатели. Трасса для движения пока недоступна.

Ранее минимум восемь человек, включая ребенка, погибли в результате наезда машины на толпу в канадском Ванкувере. Инцидент произошел в районе улицы Фрейзер и Восточной 41-й авеню. В полиции отмечали, что водитель автомобиля задержан.