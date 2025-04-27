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27 апреля, 10:13

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Global News: восемь человек погибли в результате наезда машины на толпу в Ванкувере

Восемь человек погибли в результате наезда машины на толпу в Ванкувере – СМИ

Фото: телеграм-канал SHOT

Как минимум восемь человек, включая ребенка, погибли в результате наезда машины на толпу в Ванкувере. Об этом сообщает канадский телеканал Global News со ссылкой на источники.

Также в результате ЧП пострадали по меньшей мере шесть человек.

Автомобиль въехал в толпу на фестивале в канадском Ванкувере 26 апреля. Инцидент произошел в районе улицы Фрейзер и Восточной 41-й авеню около 20:00.

СМИ со ссылкой на снятое очевидцами видео утверждали, что речь идет о внедорожнике черного цвета неназванной марки. В полиции, в свою очередь, отметили, что водитель задержан.

Ранее машина врезалась в детей в японской префектуре Токусима на острове Сикоку. СМИ отмечали, что ДТП произошло, когда группа учеников направлялась в школу. Пострадали два мальчика, у них легкие травмы.

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