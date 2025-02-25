NHK: в Японии машина врезалась в группу детей

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Автомобиль врезался в группу детей в японской префектуре Токусима на острове Сикоку, сообщает телеканал NHK.

По данным СМИ, ДТП произошло около 07:20 по местному времени (01:20 по московскому) на дороге в населенном пункте Мацусигэ, когда группа учеников младших классов направлялась в школу. Как отметили правоохранители, пострадали 12-летний и 9-летний мальчики, у них легкие травмы.

Авария произошла на управляемом пешеходном переходе, при этом дети переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора, отметили журналисты. Полиция задержала водителя автомобиля на месте.

Между тем в Бразилии автобус со студентами столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли 12 человек.

Авария случилась из-за того, что водитель грузовика не справился с управлением, указывали СМИ. Мужчина скрылся с места происшествия и прятался от полицейских в поле, однако позже его задержали и доставили в больницу.