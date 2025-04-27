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27 апреля, 08:18

Происшествия

Автомобиль въехал в толпу на фестивале в Ванкувере

Фото: телеграм-канал SHOT

Автомобиль въехал в толпу на фестивале в канадском Ванкувере. Об этом городская полиция сообщила в соцсети Х.

Инцидент произошел в районе улицы Фрейзер и Восточной 41-й авеню около 20:00 (06:15 по московскому времени). Несколько человек погибли, также есть пострадавшие.

Газета The New York Post со ссылкой на снятое очевидцами видео утверждает, что речь идет о внедорожнике черного цвета неназванной марки. В полиции добавили, что водитель задержан.

Ранее машина врезалась в детей в японской префектуре Токусима на острове Сикоку. СМИ отмечали, что ДТП произошло, когда группа учеников направлялась в школу. Пострадали два мальчика, у них легкие травмы.

По словам журналистов, авария случилась на управляемом пешеходном переходе, при этом дети переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Полицейские задержали водителя на месте.

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