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Происшествия

Обвинения предъявлены подозреваемому в убийстве израильских дипломатов в США

Фото: AP Photo/Rod Lamkey

Власти Соединенных Штатов предъявили обвинения подозреваемому в убийстве сотрудников израильского посольства в Вашингтоне Элайасу Родригесу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее распоряжение.

Согласно документу, Родригесу вменяют убийство иностранных должностных лиц, причинение смерти человеку с помощью огнестрельного оружия, выстрел из оружия во время насильственного преступления, а также два эпизода убийства первой степени.

Два сотрудника посольства Израиля были убиты в Вашингтоне, около еврейского музея. Местная полиция сразу начала проводить активное расследование. Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон назвал нападение подлым актом антисемитского терроризма.

Президент США Дональд Трамп заявил, что данные убийства были основаны на антисемитизме. Он добавил, что в Соединенных Штатах нет места ненависти и радикализму. Президент также выразил соболезнования семьям погибших.

Элайас Родригес косвенно признал свою причастность к преступлению. Злоумышленник после произошедшего зашел в музей и был задержан охраной мероприятия. В этот момент он показал, где выбросил оружие.

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