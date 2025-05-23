Напавшая с ножом на вокзале в Гамбурге женщина действовала в одиночку

Фото: ТАСС/АР/Steven Hutchings

Полиция задержала 39-летнюю женщину, подозреваемую в нападении с ножом на главном вокзале в немецком Гамбурге. Она действовала в одиночку, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей города.

"Расследование обстоятельств дела идет полным ходом", – говорится в сообщении.

Также полиция отметила, что в настоящее время точной информации о числе пострадавших нет. Однако несколько человек получили опасные травмы.

О нападении на вокзале стало известно 23 мая. Некоторые СМИ сообщали о 12 пострадавших, а некоторые – о минимум 8. По словам журналистов, состояние нескольких из них оценивалось как тяжелое.

Ранее по меньшей мере один человек пострадал в результате стрельбы в Голливуде. Инцидент произошел в звукозаписывающей студии в Лос-Анджелесе. Пострадавшего госпитализировали.

