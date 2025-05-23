23 мая, 21:23Происшествия
Мужчина открыл стрельбу в Россоши Воронежской области
Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"
Мужчина открыл стрельбу в Россоши Воронежской области. В результате пострадал один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на дежурную часть города.
Инцидент произошел на площади Танкистов.
По данным собеседника агентства, раненый находится в крайне тяжелом состоянии. В ЕДДС Россошанского района уточнили, что пострадавшего уже прооперировали в больнице.
Личность напавшего установлена. Им является местный житель, уточнила дежурная часть. Его разыскивают, сотрудники полиции изучают камеры видеонаблюдения и опрашивают очевидцев, добавили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее подросток в ходе конфликта с 30-летним мужчиной во Владивостоке распылил ему в лицо перцовый баллончик, тот в ответ выстрелил из травматического оружия. В результате мужчина получил химический ожог глаз, а молодой человек был госпитализирован.
В полиции уточнили, что пострадавший подросток состоит на профилактическом учете в инспекции по делам несовершеннолетних.