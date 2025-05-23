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Мужчина открыл стрельбу в Россоши Воронежской области. В результате пострадал один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на дежурную часть города.

Инцидент произошел на площади Танкистов.

По данным собеседника агентства, раненый находится в крайне тяжелом состоянии. В ЕДДС Россошанского района уточнили, что пострадавшего уже прооперировали в больнице.

Личность напавшего установлена. Им является местный житель, уточнила дежурная часть. Его разыскивают, сотрудники полиции изучают камеры видеонаблюдения и опрашивают очевидцев, добавили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее подросток в ходе конфликта с 30-летним мужчиной во Владивостоке распылил ему в лицо перцовый баллончик, тот в ответ выстрелил из травматического оружия. В результате мужчина получил химический ожог глаз, а молодой человек был госпитализирован.

В полиции уточнили, что пострадавший подросток состоит на профилактическом учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

