Минздрав Дагестана: состояние раненных при нападении в Махачкале полицейских тяжелое

06 мая, 11:35Происшествия
Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев
Врачи оценивают состояние двух сотрудников правоохранительных органов, которые пострадали в результате вооруженного нападения в Махачкале, как стабильно тяжелое. Об этом руководитель пресс-службы Минздрава Дагестана Зарина Агмадова рассказала в беседе с РИА Новости.
Перестрелка в Махачкале произошла 5 мая, когда сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль. В результате погибли три человека.
Еще пятеро – двое правоохранителей и трое гражданских – получили ранения различной степени тяжести, они госпитализированы. При этом жизни последних находятся в безопасности.
Двое нападавших ликвидированы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Новости регионов: трое полицейских погибли в результате нападения на пост ДПС в Махачкале