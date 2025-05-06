Минздрав Дагестана: состояние раненных при нападении в Махачкале полицейских тяжелое

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Врачи оценивают состояние двух сотрудников правоохранительных органов, которые пострадали в результате вооруженного нападения в Махачкале, как стабильно тяжелое. Об этом руководитель пресс-службы Минздрава Дагестана Зарина Агмадова рассказала в беседе с РИА Новости.

Перестрелка в Махачкале произошла 5 мая, когда сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль. В результате погибли три человека.

Еще пятеро – двое правоохранителей и трое гражданских – получили ранения различной степени тяжести, они госпитализированы. При этом жизни последних находятся в безопасности.

Двое нападавших ликвидированы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.