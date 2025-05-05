МВД Дагестана: один из пострадавших в Махачкале полицейских находится в тяжелом состоянии

Фото: телеграм-канал "Следком"

Один из полицейский, пострадавших в перестрелке в Махачкале, находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе МВД Дагестана.

В ведомстве рассказали, что правоохранитель при обстреле получил тяжелое ранение, но остался жив. Тогда один из преступников напал на него с ножом. Сотрудник вступил с ним в схватку и, завладев его же ножом, нейтрализовал злоумышленника.

Перестрелка произошла в Махачкале 5 мая. По предварительной информации, это случилось, когда сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль. Двое нападавших ликвидированы.

В результате погибли три человека, двое из которых – полицейские. Еще пять человек – двое правоохранителей и трое гражданских – получили ранения, они госпитализированы. Жизням последних ничего не угрожает, уточнял глава республики Сергей Меликов. Он также выразил соболезнованиям родным и близким погибших полицейских.

