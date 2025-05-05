Фото: телеграм-канал "Нетипичная Махачкала © | Дагестан"

Уголовное дело возбуждено после нападения на сотрудников ДПС в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Дагестану.

По данным ведомства, дело заведено по статьям 317 ("Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа"), 166 ("Угон без цели хищения") и 226 УК РФ ("Хищение оружия"). Эксперты уже проводят следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

"На место преступления выехали следователи и руководство следственного управления", – говорится в сообщении СК РФ.

О перестрелке на перекрестке улиц Керимова и Магомедтагирова в Махачкале стало известно 5 мая. В администрации города призвали граждан сохранять спокойствие и не посещать опасный район.

По предварительным данным, инцидент случился в тот момент, когда сотрудники МВД попытались остановить автомобиль. В результате перестрелки двое нападавших были ликвидированы.

Также скончались двое человек, из которых один – сотрудник полиции. По данным регионального Минздрава, общее количество раненых достигло 7 человек, включая 17-летнюю девочку.

