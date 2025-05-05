Двое нападавших на сотрудников ДПС в Махачкале ликвидированы

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Правоохранители ликвидировали двоих нападавших на сотрудников ДПС в Махачкале, сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД по Дагестану ТАСС.

В свою очередь, в Республиканской клинической больнице имени А. В. Вишневского сообщили об увеличении числа пострадавших в ходе ЧП до четырех человек. В беседе с агентством собеседник уточнил, что все они находятся в операционной в тяжелом состоянии.

Однако позднее в телеграм-канале регионального Минздрава указали о семи получивших ранения, среди которых оказалась 17-летняя девочка и еще один гражданский. Их состояние оценивается как средней тяжести.

При этом в ведомстве подтвердили, что один сотрудник полиции погиб на месте. Еще двое, один из которых находится в тяжелом состоянии, доставлены в медучреждения. Кроме того, двое тяжелораненых боевиков уже получают помощь в стационаре.

"Все пострадавшие проходят обследование и получают интенсивную терапию в крупных больницах Махачкалы, где имеется все необходимое для оказания помощи", – отметили в ведомстве.

Там же добавили, что все вопросы, касающиеся их лечения, контролирует министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов.

О нападении стало известно 5 мая. Предварительно, перестрелка началась, когда сотрудники МВД попытались остановить автомобиль, водитель которого отказался подчиняться требованиям полиции. В городе был введен план "Перехват".