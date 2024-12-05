Пьяный водитель был пойман во время погони со стрельбой в Петербурге

Фото: телеграм-канал "Петербургская полиция"

В Санкт-Петербурге полицейские задержали во время погони 44-летнего пьяного водителя, которого ранее уже лишили прав. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

По информации ведомства, сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить водителя Volvo, который в ответ попытался скрыться. В итоге правоохранителям пришлось преследовать нарушителя с мигалками.

"В соответствии с требованиями ФЗ "О полиции" один из преследовавших нарушителя сотрудников полиции произвел предупредительные выстрелы в воздух и затем прицельные по колесам, в результате чего у дома 8 по улице Ильюшина автомобиль удалось остановить. Водитель покинул салон и попытался скрыться, однако был задержан сотрудниками полиции", – говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела против водителя. Отмечается, что в результате применения табельного оружия пострадавших нет.

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