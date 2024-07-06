Полицейские задержали нарушившего ПДД велокурьера на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Полицейские в ходе погони задержали 23-летнего велокурьера, который нарушил ПДД и игнорировал требования об остановке электровелосипеда на Пятницком шоссе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД России по столице.

В данный момент он находится в территориальном отделе полиции. В отношении нарушителя было составлено семь протоколов об административном правонарушении по четырем статьям.

Ранее в крупных городах России предложили создать электросамокатную полицию. Основная задача такого подразделения заключалась бы в патрулировании пешеходных и общественных зон для контроля за соблюдением правил дорожного движения со стороны водителей СИМ, включая игнорирование разметки, превышение скорости, вождение в нетрезвом виде и другие.