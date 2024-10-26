26 октября, 16:56Происшествия
Один человек пострадал в результате стрельбы по автобусу в Приамурье
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Амурской области"
Неизвестный выстрелил из травматического оружия в маршрутный автобус № 30 в городе Свободный Амурской области. Один человек пострадал, сообщает пресс-служба регионального УМВД России в телеграм-канале.
По данным ведомства, инцидент произошел на улице Октябрьской. В результате стрельбы пассажирка получила ранение плеча. Она доставлена в медучреждение. Полицейские устанавливают и разыскивают нападавшего.
На место происшествия выехала заместитель Свободненского городского прокурора Екатерина Ковалева. Городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося, а также ход и результаты проводимой процессуальной проверки.
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