Фото: телеграм-канал "МВД Абхазии"

Неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии, сообщает пресс-служба МВД республики.

Инцидент произошел вечером на территории Цандрипшской средней школы № 2 Гагрского района Абхазии. В частности, была повреждена избирательные урна и документы. Нападавшие попытались скрыться, но сотрудники МВД выставили блок-пост.

"Не подчинившись требованиям остановиться, нападавшие открыли стрельбу. После завязавшейся перестрелки водитель одного из автомобилей не справился с рулевым управлением и съехал в кювет", – рассказали в МВД.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, рассказал председатель Центризбиркома Абхазии Дмитрий Маршан в беседе с ТАСС. Маршан подчеркнул, что подозреваемые в нападении задержаны и доставлены в больницу.

Второй тур выборов президента Абхазии прошел 1 марта. В нем участвовали два кандидата: председатель оппозиционной организации "Абхазское народное движение" Адгур Ардзинба и вице-президент республики Бадра Гунба.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что Москве важно, чтобы избирательный процесс в Абхазии был завершен в рамках законного поля.

