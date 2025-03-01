Участки для голосования на выборах президента Абхазии открылись в Москве и Черкесске

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Экстерриториальные участки для голосования граждан Абхазии в рамках второго тура президентских выборов в республике открылись в Москве и Черкесске, сообщает ТАСС.

В столице участок открылся там же, где и в прошлый раз. Граждане Абхазии могут проголосовать на улице Шаболовка, 36, в здании 164-й библиотеки с 08:00 до 20:00. После этого начнется подведение итогов, рассказал председатель участковой избирательной (экстерриториальной) комиссии на территории Москвы Беслан Кобахия.

При этом в связи с закрытием участка Калужско-Рижской линии метро между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" для желающих выразить свою позицию на выборах был организован специальный бесплатный шаттл. Он будет подвозить граждан к избирательному участку.

Автобусный маршрут будет открыт на протяжении всего периода голосования. Машины будут курсировать от выхода № 1 станции метро "Октябрьская" и от выхода № 4 станции метро "Новые Черемушки".

Вместе с тем граждане Абхазии смогут проголосовать на территории Черкесска, где избирательный участок открыли в городском Дворце культуры на улице Гутякулова, 2Б. Часы голосования там будут такими же, как в Москве.

"Участок открылся в штатном режиме. За порядком внутри здания следят представители Абхазии, снаружи – полицейские КЧР. В подготовке выборов посильную помощь оказали власти республики. Для удобства граждан Абхазии, желающих участвовать в выборах, организован трансфер в Черкесск из столиц субъектов СКФО и ЮФО", – поделился с агентством председатель избирательного участка в Черкесске Олег Этлухов.

Первый тур выборов президента Абхазии прошел 15 февраля. ЦИК признала выборы состоявшимися. Во второй тур прошли два кандидата – Бадра Гунба и Адгур Ардзинба. Они набрали 46,38 и 36,92% голосов соответственно.

