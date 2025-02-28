Участок Калужско-Рижской линии метро будет закрыт 1 и 2 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участок между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии Московского метрополитена будет закрыт 1 и 2 марта. Об этом заявили в столичном Дептрансе, передает mos.ru.

Кроме того, участок оранжевой ветки будет закрыт 15, 16, 22 и 23 марта. Это необходимо для строительства нового перехода на станции "Академическая" Троицкой ветки.

В дни, когда участок будет закрыт, пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами КМ, которые будут курсировать по маршруту закрытого участка метро, общественным транспортом или станциями Московского центрального кольца (МЦК).

Кроме того, можно добраться до необходимого пункта назначения по Серпуховско-Тимирязевской линии с пересадкой на Бутовской линии или через станции Большой кольцевой линии (БКЛ), откуда перейти на Сокольническую, Серпуховско-Тимирязевскую и другие ветки метро.

Также для пассажиров в дни, когда будет закрыто движение на линии, откроют бесплатный повторный вход на станции метро "Октябрьская" Кольцевой и Калужско-Рижской линий, "Новые Черемушки" и на платформу МЦК Площадь Гагарина.

Помочь сориентироваться в случае возникновения проблем смогут сотрудники Центра организации мобильности пассажиров. Они будут дежурить между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки".

Схема движения также изменится в центре и на юго-западе Москвы в выходные дни с 1 по 23 марта, за исключением 8 и 9 марта. Это связано с временным закрытием участка от станции "Октябрьская" до станции "Новые Черемушки".

На участках улиц Профсоюзной и 60-летия Октября, где они пересекаются с улицами Вавилова, Дмитрия Ульянова, Нахимовским проспектом и Гарибальди, будут созданы специальные полосы для общественного транспорта длиной 300 метров. По ним и по существующей полосе на Ленинском проспекте будет разрешено передвигаться только городскому транспорту.

