Схема движения изменится в центре и на юго-западе Москвы с 1 марта

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Схема движения изменится в центре и на юго-западе Москвы в выходные дни с 1 по 23 марта, за исключением 8 и 9 марта. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

В связи со строительством перехода участок Калужско-Рижской линии метро от станции "Октябрьская" до станции "Новые Черемушки" временно закроют. Мимо закрытых станций для пассажиров будут ездить бесплатные автобусы. Чтобы обеспечить их регулярный проезд, изменится схема движения наземного транспорта.



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На участках улиц Профсоюзной и 60-летия Октября, где они пересекаются с улицами Вавилова, Дмитрия Ульянова, Нахимовским проспектом и Гарибальди, будут созданы специальные полосы для общественного транспорта длиной 300 метров. По ним и по существующей полосе на Ленинском проспекте будет разрешено передвигаться только городскому транспорту.

Также временно будут недоступны для использования парковочные места на пяти участках: на улице Профсоюзной, проспекте 60-летия Октября, дублере Ленинского проспекта и других. В районе выделенных полос будет ограничено движение по некоторым съездам.

Для проезда сохранится движение на съезде ТТК на Ленинский проспект в сторону Подмосковья по двум из четырех полос.

Ведомство отметило, что дорожный патруль Центра организации дорожного движения проконтролирует движение на время ограничений и в случае необходимости сообщит автомобилистам о путях объезда.

Между тем до 21 июля движение транспорта будет ограничено на 1-й улице Машиностроения. В районе дома 5, корпуса 4, по улице Велозаводской проехать нельзя будет проехать по одной из полос. Необходимость во введении ограничений объясняется проведением работ по строительству инженерных сетей.

