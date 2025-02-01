Движение на 1-й улице Машиностроения будет ограничено с 3 февраля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта на 1-й улице Машиностроения будет ограничено с 3 февраля до 21 июля 2025 года, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

В течение этого времени в районе дома 5, корпуса 4 по улице Велозаводская проехать нельзя будет проехать по одной из полос. Необходимость во введении ограничений объясняется проведением работ по строительству инженерных сетей, пояснили в ведомстве.

Ранее в Москве ограничили движение в районе Нагатинской набережной. Оно будет перекрыто до 12 октября 2025 года. Необходимость таких ограничений объясняется проведением строительных работ. При этом на участках, где движение подвергается изменениям, также нельзя припарковаться.

Вместе с тем ограничения на движение автомобилей начали действовать на участках Мезенской 2-й Напрудной улице в Москве. Они сохранятся вплоть до 31 мая 2025 года. В течение этого времени машины не смогут проезжать на этих улицах по одной из полос движения.

