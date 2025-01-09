Движение ограничат в Лужнецком проезде с 13 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В период с 13 января по 29 марта в Лужнецком проезде будет ограничено движение транспорта в связи с инженерными работами, сообщает столичный Дептранс в телеграм-канале.

Ограничения будут действовать от дома 1 по Учебному переулку до здания 15 по Лужнецкому проезду. Транспорт сможет проехать по одной полосе.

Между тем до конца января в связи со строительством московского городского вокзала Петровско-Разумовская поменяется график движения поездов МЦД-1. Изменения в расписании вступят в силу 9 января, в четверг, и будут действовать с 19:00 до 07:30.

Так, на Савеловском направлении частично увеличат интервалы движения составов. После 19:00 – до 15 минут, а после 23:00 – до одного часа. С начала движения до 07:00 интервалы будут увеличены до 40 минут.