График пригородных поездов трех направлений изменится в марте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

График ряда пригородных поездов Савеловского, Белорусского, Горьковского направлений, включая электрички первого и второго Московских центральных диаметров (МЦД-1 и МЦД-2), Большого кольца Московской железной дороги (МЖД), изменится в марте в связи с модернизацией инфраструктуры. Об этом сообщается на сайте МЖД.

На станции Петровско-Разумовская Савеловского направления продолжатся работы по установке конструкций распределительного зала и фасадов конкорса. Они будут проходить в будние дни с 23:40 до 05:30 и выходные дни – с 23:00 до 06:50. По первому и второму путям движение поездов будут останавливать по очереди. Это повлияет на расписание поездов, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов.

Кроме того, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а часть отменят. Также ряд поездов проследует по сокращенным маршрутам.

В течение марта на участке между станциями Дмитров и Савелово в утреннее и дневное время будут проводиться работы, связанные с проектом по развитию пропускной способности. Это также повлияет на расписание поездов: некоторые будут следовать по укороченному маршруту от и до станции Лобня.

Изменения коснутся Белорусского направления. Там на станции Тестовская преимущественно в ночное время, с 01:55 до 04:55, проведут работы по модернизации пассажирской инфраструктуры.

Помимо этого, на станции Железнодорожная Горьковского направления с 23:40 по 23:40 28–22 февраля, 7–9, 14–16 марта и с 10:10 до 15:10 3–7, 10–14, 17–21, 24–28 марта назначены технологические окна, во время которых специалисты планируют установить плиты фундамента схода конкорса на пассажирскую платформу № 4, а также провести другие работы. В эти дни два пути для движения транспорта будут закрыты, поезда проследуют по соседним. Также ряд поездов будет отменен или отправится по измененному расписанию.

Масштабная реконструкция первого пути станции Фрязево 1 марта и 2 марта с 00:00 до 12:00 станет причиной отмены некоторых поездов и сокращения маршрута ряда других электричек. Также часть поездов отправится или прибудет по измененному расписанию.

Помимо этого, на двух участках Большого кольца МЖД будут проводиться ремонтные работы на главном пути. На перегоне Карабаново – Киржач технологические окна запланированы на 3, 10, 17 и 24 марта с 13:00 до 21:00. В это время у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия. Два поезда, курсирующие между Александровом и Орехово-Зуевом, временно не будут ходить.

На участке Лопатино – Берендино работы запланированы в период с 4 по 28 марта с 05:00 до 13:00. В связи с этим некоторые поезда будут следовать по укороченным маршрутам.

Информацию о расписании можно найти на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее сообщалось, что расписание поездов на МЦД-1 изменится в ночное время после 20:00 до 07:00 в марте в связи с продолжением строительства московского городского вокзала Петровско-Разумовская. В частности, на Савеловском направлении электрички будут следовать с частично увеличенными интервалами.