Поезда "Аэроэкспресс" начнут останавливаться на станции Лианозово D1 с 30 марта

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

У поездов "Аэроэкспресс" появится новая остановка на станции Лианозово первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) с 30 марта. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Раньше "Аэроэкспресс" следовал до городского вокзала Окружная МЦД-1, а далее направлялся без остановок – до аэропорта Шереметьево.

Теперь с запуском остановки на станции Лианозово время в пути до аэропорта сократится почти в два раза, а жители районов Лианозово и Дмитровский смогут добираться до воздушной гавани без пересадок. Кроме того, пассажиры МЦД-1 смогут воспользоваться пересадкой и попасть на станцию "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии метро.

Стоимость билета на "Аэроэкспресс" от Одинцова до Лианозова равняется цене билета на МЦД. Также поездку можно оплатить "Тройкой".

"Уже почти 20 лет поезда "Аэроэкспресс" позволяют миллионам людей быстро и удобно добраться до московских аэропортов и обратно. Тактовое расписание, комфортный подвижной состав и новые остановки создают все условия для того, чтобы еще больше жителей и гостей столицы выбирали этот вид транспорта для путешествий", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Между тем расписание поездов на МЦД-1 изменится в ночное время после 20:00 до 07:00 в марте в связи с продолжением строительства московского городского вокзала Петровско-Разумовская. Под это подпадет "Аэроэкспресс", следующий ранним утром и поздним вечером. При этом для поездок в аэропорт Шереметьево горожане могут воспользоваться автобусами от станции метро "Ховрино" № 1195 и № 1195D.

