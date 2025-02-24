Расписание поездов на МЦД-1 изменится в марте

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Расписание поездов на МЦД-1 изменится в ночное время после 20:00 до 07:00 в марте в связи с продолжением строительства московского городского вокзала Петровско-Разумовская. Об этом предупредили в пресс-службе Дептранса.

На Савеловском направлении электрички будут следовать с частично увеличенными интервалами: после 20:00 – до 15 минут, после 23:00 – до 1 часа, а с начала движения до 07:00 интервалы будут составлять до 40 минут.

В свою очередь, на участке от Савеловской до Бескудникова в промежутке с 23:00 до 06:00 (до 07:00 по выходным) поезда будут ходить по одному пути в обе стороны. В связи с этим в транспортном ведомстве призвали пассажиров уточнять информацию о времени отправления составов на табло станций и слушать объявления.

Помимо этого, часть вагонов проследует станцию Дегунино без остановки, а другая часть со стороны области проследует от/до Лобни и Бескудникова.

Также корректировка графика движения коснется и Белорусского направления. Там интервалы увеличат после 21:00 до 15 минут, а с 22:00 до 07:00 – до 40 минут. Вместе с тем некоторые электрички проследует от/до Белорусского вокзала, а часть – без остановок на станциях Беговая, Тестовская, Сетунь, Немчиновка и Баковка.

Кроме того, под изменения подпадут и поезда "Аэроэкспресса", следующие ранним утром и поздним вечером. При этом для поездок в аэропорт Шереметьево горожане могут воспользоваться автобусами от станции метро "Ховрино" № 1195 (до терминалов В, С) и № 1195D (до терминала D), напомнили в Дептрансе.

В марте также будет закрыт участок Калужско-Рижской линии метро от "Новых Черемушек" до "Октябрьской". Изменения будут действовать только по выходным. Это связано со строительством новой пересадки на станции "Академическая".

Для пассажиров организуют компенсационные автобусы, а на станциях "Октябрьская", "Новые Черемушки" и "Площадь Гагарина" будет доступен бесплатный повторный вход.