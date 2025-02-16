Второй тур президентских выборов пройдет в Абхазии

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Ни один из кандидатов в президенты Абхазии не смог набрать больше половины голосов избирателей, в связи с чем будет организован второй тур выборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ЦИК Дмитрия Маршана.

"Подводим итоги, но уже видны предварительные результаты. В любом случае будет второй тур, в котором будут участвовать Ардзинба Адгур Амиранович и Гунба Бадра Зурабович", – заявил Маршан.

Предварительные итоги голосования объявят 16 февраля в 12:00 по московскому времени.

Выбора президента Абхазии прошли 15 февраля. ЦИК признала выборы состоявшимися. Явка избирателей составила более 55% – к 18:00 проголосовали 79 тысяч избирателей.

Все пять кандидатов на должность президента Абхазии, среди которых политик Бадра Гунба, бывший торговый представитель в РФ Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал, проголосовали на выборах.