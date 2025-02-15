Голосование на выборах президента завершилось в Абхазии

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Голосование на выборах президента Абхазии завершилось в 20:00 по московскому времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центризбирком.

Все 152 избирательных участка в Абхазии, а также участки в Москве и Черкесске закрылись вовремя.

"Теперь участковые комиссии начинают подводить итоги голосования. Вначале они погашают неиспользованные бюллетени, и после этого лишь приступают к вскрытию урн", – рассказали в Центризбиркоме.

Предварительные итоги голосования объявят 16 февраля, а в течение трех дней будет опубликовано сообщение об итогах выборов.

Ранее выборы в Абхазии были признаны состоявшимися. Явка избирателей составила более 55%, заявил председатель Центризбиркома Абхазии Дмитрий Маршан. К 18:00 проголосовали 79 тысяч избирателей.

Между тем все пять кандидатов на должность президента Абхазии, среди которых политик Бадра Гунба, бывший торговый представитель в РФ Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал, проголосовали на выборах.