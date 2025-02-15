ЦИК Абхазии: явка на выборах президента достигла 21% к полудню

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Явка на выборах президента Абхазии к полудню достигла 21%, заявил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан. Об этом сообщает РИА Новости.

Маршан также отметил, что все избирательные участки в стране открылись в штатном режиме.

Между тем все пять кандидатов на должность президента Абхазии, среди которых политик Бадра Гунба, бывший торговый представитель в РФ Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал, уже проголосовали на выборах, передает ТАСС.

Кроме того, принял участие в голосовании и посол республики в России Алхас Квициниа. Он проголосовал на участке в Москве.

"Мы сегодня находимся на московском участке. Все проходит в штатном режиме. Люди радуются, встречаются, наши граждане. Все обсуждают будущую судьбу Абхазии. Я абсолютно уверен, что будущее у нас будет хорошее, вместе с Россией, в дружбе с Российской Федерацией", – заявил посол, подчеркнув, что и сам проголосовал "за будущее Абхазии".

Президентские выборы проходят в Абхазии в субботу, 15 февраля. По информации ЦИК, для проведения выборов оборудованы 152 избирательных пункта в самой республике и еще два в России – в Москве и Черкесске. Предварительные итоги голосования будут известны в воскресенье, 16 февраля.