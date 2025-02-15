Президентские выборы начались в Абхазии

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В Абхазии начались президентские выборы. В республике уже открылись избирательные участки, передает РИА Новости со ссылкой на корреспондента.

В выборах участвуют пять человек: абхазский политик Бадра Гунба, бывший торговый представитель в РФ Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.

По информации ЦИК, для проведения выборов оборудованы 152 избирательных пункта в самой республике и еще два в России – в Москве и Черкесске. Предварительные итоги голосования будут известны в воскресенье, 16 февраля.

Экстерриториальный избирательный участок для голосования граждан Абхазии на президентских выборах в Москве находится в здании библиотеки № 164 на улице Шаболовке. Председатель участковой избирательной комиссии (УИК) Беслан Кобахия подчеркнул, что работа комиссии начнется в 08:00 15 февраля и будет функционировать до 20:00. Голосование рассчитано на один день.