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Президент Румынии Клаус Йоханнис уйдет в отставку в среду, 12 февраля. Об этом политик заявил в ходе брифинга.

Его мандат в качестве президента страны завершился 21 декабря 2024 года, но до избрания нового главы государства он продолжает исполнять свои обязанности.

"Через несколько дней парламент проголосует за мое отстранение от должности, и в Румынии начнется кризис, поскольку начинается референдум об отставке президента", – цитирует его РИА Новости.

Лидер страны принял решение самостоятельно уйти со своего поста, чтобы парламент не объявил ему импичмент. Политик уверен, что подобный исход привел бы не только к разделению общества и отрицательному влиянию на внутреннюю и внешнюю политику Бухареста, но и сделал бы Румынию "посмешищем для всего мира".

Выборы будущего президента страны прошли 24 ноября 2024 года. Во второй тур, который должен был пройти 8 декабря, удалось пройти премьер-министру страны Марчелу Чолаку и стороннику союза с Россией Кэлину Джеорджеску.

Однако Йоханнис рассекретил отчеты спецслужб и МВД о нарушениях в ходе избирательной кампании. Конституционный суд Румынии в итоге аннулировал результаты первого тура выборов президента.

Российский сенатор Алексей Пушков предсказывал победу Джорджеску на повторных президентских выборах в Румынии. По его словам, румынский политик, выступающий за союз с Россией, может стать президентом, если его враги не "задействуют экстренные меры".

