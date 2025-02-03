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Сенатор Алексей Пушков назвал неизбежной победу независимого кандидата Кэлина Джорджеску на президентских выборах в Румынии. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Пушков привел данные опроса румынского телевидения среди местных граждан. Согласно мнению опрошенных, Джорджеску занимает первое место среди всех кандидатов с 47% голосов, у ближайшего конкурента лишь 16%.

"Новая победа Джорджеску выглядит неизбежной, если только его враги не задействуют экстренные меры. Но даже массированные подлоги на выборах при таком огромном разрыве могут не сработать", – отметил Пушков.

Сенатор добавил, что Брюссель тем не менее постарается сделать все возможное, чтобы тандем венгерского премьера Виктора Орбана и премьер-министра Словакии Роберта Фицо "не пополнился третьим членом".

Первый тур президентских выборов в Румынии прошел в конце ноября. На них лидировал независимый кандидат Джеорджеску, который выступает за традиционные ценности, прославляет военных Румынии, считает бесполезным членство в НАТО, а также выступает за союз с Россией. Второй тур выборов должен был состояться 8 декабря.

Позже власти Румынии обвинили Россию во вмешательстве в выборы. В Кремле отметили, что таким образом Бухарест следует тренду западных стран, нацеленному на перекладывание вины во всех происходящих событиях на российскую сторону.

За два дня до второго тура выборов Конституционный суд Румынии аннулировал результаты прошедшего голосования. Это означает, что весь процесс выборов начинается заново. Первый тур проведут повторно. Как утверждается, судьи приняли такое решение после срочного совещания для консультаций, проведенного из-за большого количества новых запросов об отмене президентских выборов.

Первый тур повторных выборов президента в Румынии состоится 4 мая. При необходимости также запланирован второй тур, который пройдет 18 мая.