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Сенатор Алексей Пушков заявил, что в Румынии происходит фактический госпереворот. Таким образом он прокомментировал решение местного Конституционного суда об аннулировании результатов первого тура президентских выборов.

Пушков отметил, что причина такого решения состояла в том, что в первом туре победил независимый кандидат Кэлин Джеорджеску. Правящая румынская элита и "евролибералы" считают, что его ни в коем случае нельзя допускать к власти.

"Отныне всем странам ЕС угрожает либеральная диктатура: к власти должны приходить только либеральные, пробрюссельские кандидаты, ненавистники христианства, враги России, сторонники (главы ЕК Урсулы. – Прим. ред.) фон дер Ляйен, поедания насекомых, множественных вакцинаций, однополых браков и транссексуальных операций", – написал Пушков в своем телеграм-канале.

Вместе с тем сенатор поставил под сомнение, что данное решение было принято именно Конституционным судом, а не кем-либо другим.

В конце ноября в Румынии прошел первый тур президентских выборов. На них лидировал независимый кандидат Джеорджеску, который выступает за традиционные ценности, прославляет военных Румынии, считает бесполезным членство в НАТО, а также выступает за союз с Россией.

Второй тур выборов должен был состояться 8 декабря.

Однако за два дня до этого стало известно, что Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура выборов президента. Весь процесс президентских выборов начинается заново. Первый тур проведут повторно.

Как утверждалось, судьи приняли такое решение после срочного совещания для консультаций, проведенного из-за большого количества новых запросов об отмене президентских выборов.