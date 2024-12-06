Кандидат в президенты Румынии Ласкони осудила отмену итогов первого тура выборов

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Прозападный кандидат в президенты Румынии, лидер партии Союз спасения Румынии (USR) Виктория Ласкони осудила решение Конституционного суда страны об отмене итогов первого тура выборов главы государства, сообщает РИА Новости со ссылкой на ее видеообращение в соцсетях.

"Это решение Конституционного суда незаконное и аморальное. Это момент, когда румынское государство растоптало демократию. Эти выборы должны были продолжиться, чтобы уважать волю румынского народа", – подчеркнула политик.

Она также обратила внимание, что глава государства не может быть назначен по итогам закулисных переговоров.

По словам политика, отмена результатов первого тура голосования "украла у нее победу". Ласкони подчеркнула, что на этих выборах должна была победить именно она, и предсказала серьезные последствия решения об отмене результатов первого тура в будущем.

Выборы следующего лидера Румынии прошли 24 ноября. По итогам первого тура во второй тур удалось пройти премьер-министру страны Марчелу Чолаку и стороннику союза с Россией Кэлину Джеорджеску.

Джеорджеску, лидировавший в первом туре, также выступает за традиционные ценности, прославляет военных Румынии и считает бесполезным членство в НАТО.

Позже Конституционный суд Румынии утвердил итоги первого тура. Планировалось, что второй состоится 8 декабря. Однако президент страны Клаус Йоханнис рассекретил отчеты спецслужб и МВД о нарушениях в ходе избирательной кампании. После этого суд потребовал пересчета результатов первого тура президентских выборов и КС аннулировал их.

