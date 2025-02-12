Избирательный участок для граждан Абхазии представили в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Москве подготовили к работе экстерриториальный избирательный участок для голосования граждан Абхазии на президентских выборах. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на посла республики в России Алхаса Квициниа.

В ходе осмотра избирательного участка, размещенного в здании библиотеки № 164 на улице Шаболовке, посол и председатель участковой избирательной комиссии (УИК) Беслан Кобахия смогли оценить его пропускную способность, проверить расстановку оборудования и готовность обеспечения общественного порядка.

Выборы президента Абхазии состоятся 15 февраля, местная ЦИК утвердила несколько избирательных участков на территории России, один из которых в Москве.

"Второй участок у нас будет презентоваться в городе Черкесске", – сказал Квициниа в ходе осмотра столичного избирательного участка.

Председатель УИК подчеркнул, что работа комиссии начнется в 08:00 15 февраля и будет функционировать до 20:00. Голосование рассчитано на один день.

"Этот день выявит победителя, а победителем у нас считается тот, кто наберет 50% плюс один голос от общего числа избирателей", – напомнил Кобахия.

Если никто из претендентов не дойдет до этого рубежа, то будет объявлен второй тур, который пройдет в течение двух недель.

В ноябре 2024 года по Абхазии прокатилась волна акций из-за выступления оппозиции против соглашения об инвестиционной деятельности российских юрлиц в стране. Итогом стала отставка президента Аслана Бжании. Вместо него к исполнению обязанностей президента государства приступил Бадра Гунба.

Абхазия будет прилагать усилия по укреплению отношений с Россией, пообещал Гунба. По его словам, необходимо сохранять стабильность и сотрудничество во всех сферах, представляющих взаимный интерес.